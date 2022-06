EQUASENS / Pharmagest - Nouvelle gamme de logiciel (HAD) triplement référencée SEGUR

DOMILINK HAD, Premier Dossier Patient Informatisé destiné aux services d’Hospitalisation à Domicile triplement référencé SEGUR



DICSIT INFORMATIQUE, filiale du Groupe Equasens (Euronext Paris - Compartiment A – ISIN : FR 0012882389) est éditeur de logiciels de gestion pour les professionnels de santé à domicile avec la gamme DOMILINK. Leader sur le secteur de l’hospitalisation à domicile avec 160 établissements équipés de la solution DOMILINK HAD (anciennement antHADine.net), c’est le 1er Dossier Patient Informatisé (DPI) spécialisé pour les services d’Hospitalisation à Domicile (HAD) à obtenir le référencement SEGUR sur les 3 DSR (Dossier de Spécifications de Référencement) du couloir hôpital : DPI (Dossier Patient informatisé), PFI (Plateforme d’Intermédiation) et RI (Référentiel d’Identité).



DOMILINK HAD a ainsi obtenu ses 3 numéros uniques de référencement SEGUR de l’Agence du Numérique en Santé :

- Le 09/05/2022 pour le DSR Hôpital – RI

- Le 30/05/2022 pour le DSR Hôpital – PFI

- Le 03/06/2022 pour le DSR Hôpital - DPI



