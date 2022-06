EQUASENS/Pharmagest - Nouveau code Mnémonique

EQUASENS (anciennement PHARMAGEST INTERACTIVE) change de code mnémonique et est désormais coté sous EQS



L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société a décidé le 6 mai 2022 de modifier la dénomination sociale de la Société en EQUASENS.



Suite à la notification Euronext en date du 03.06.2022, le libellé et code mnémonique des actions de PHARMAGEST INTERACTIVE sont ajustés comme suit :



Marché : Euronext (Paris) - Compartiment A

Ancien libellé : PHARMAGEST INTERACTIVE

Nouveau libellé : EQUASENS

Ancien mnémonique : PHA

Nouveau mnémonique : EQS

Date d’effet : 08.06.2022



Code ISIN et Euronext inchangé : FR0012882389



Toute l’information financière d’EQUASENS est disponible ici : https://equasens.com/investisseurs/



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site d'Equasens : www.equasens.com

Rubrique Investisseurs / Communiqués de presse



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GL OBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech



Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS