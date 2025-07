Equasens: finalisation d'une acquisition par Axigate information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 09:38









(CercleFinance.com) - Equasens annonce la finalisation de l'acquisition au 1er juillet, par sa division Axigate Link via sa filiale Axigate, de deux activités spécialisées dans les solutions logicielles pour le secteur sanitaire public auprès d'un éditeur de solutions logicielles français.



Cette opération stratégique, qui fait suite aux négociations exclusives annoncées publiquement le 30 avril dernier, s'inscrit dans l'ambition du groupe de renforcer significativement sa position sur le marché des logiciels hospitaliers et médico-sociaux.



Les activités acquises comprennent la société Novaprove, éditeur du logiciel ResUrgences, et le fonds de commerce de l'activité DIS. Elles représentent plus de 300 clients et génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ cinq millions d'euros.



L'intégration opérationnelle débutera dès le troisième trimestre 2025, avec un plan de migration progressive des clients vers les nouvelles plateformes technologiques d'Equasens. La continuité de service est garantie pendant toute la période de transition.





Valeurs associées EQUASENS 49,2500 EUR Euronext Paris +0,72%