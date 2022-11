Equasens - CA T3 : Une année crescendo - Achat - Obj. 87,3 € - Pot. +23,2%

Equasens accélère trimestre après trimestre : T1 +9% (+7% pc), T2 +11,5% (+8,3% pc) et T3 +13,4% (+9,9% pc).

Sur 9 mois, l'activité affiche ainsi une hausse de +11,3% et +8,4% à périmètre constant (intégration de Prokov Editions / Division Medical Soft fin septembre 2021).

Même si le T3 présentait l'effet de base le plus favorable de l'exercice, la performance d'Equasens est excellente d'autant plus que le groupe ne profite pas encore de ses référencements Ségur pour Pharmagest. Axigate Link et Medical Soft ont commencé à en bénéficier à la fin du 1er semestre. Pharmagest et Axigate Link sont les divisions les plus dynamiques avec une progression de leur activité au T3 de respectivement +10,5% (36,9 M€) et +17,5% (7,5 M€) ce qui en fait leur meilleure performance de l'année alors qu'e-Connect et la Fintech reculent de -3% (3,8 M€) et -19,2% (0,45 M€).

Notons que l'effet de base était favorable pour les deux premières, Axigate Link bénéficiant en plus des premiers effet Ségur, et défavorables pour les deux dernières. Par ailleurs, le pôle e-Connect souffre toujours des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques alors que la Fintech est pénalisée par l'environnement de hausse des taux.

Sur 9 mois, Pharmagest progresse de +8% (112,7 M€), Axigate Link de +11,2% (22,6 M€), e-Connect de +11,8% (12,9 M€). La Fintech recule de -18,8%.