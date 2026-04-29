EQUASENS - Bonne performance commerciale au T1 2026 : chiffre d’affaires trimestriel de 61,4 M€ (+7,7% en publié)

• Poursuite de la bonne dynamique des divisions PHARMAGEST et AXIGATE LINK



• Succès de l'intégration d'EREVO au sein de la Division MEDICAL SOLUTIONS



• Premiers revenus issus du programme SEGUR Vague 2







Au 31 mars 2026, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 61,4 M€, en croissance de +7,7% en données publiées et de +2,9% en données organiques.



Denis SUPPLISSON, CEO d'Equasens, déclare : « Le Groupe Equasens réalise un bon début d'exercice 2026, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 61,4 M€, en progression de +7,7% en données publiées. Cette performance confirme la solidité de notre modèle, portée par la dynamique de nos revenus récurrents et la bonne trajectoire de nos divisions PHARMAGEST, AXIGATE LINK et MEDICAL SOLUTIONS, soutenue par l'intégration d'EREVO. Les premières contributions du programme SEGUR Vague 2 ont soutenu cette tendance et devraient constituer un catalyseur important lors des prochains semestres. Nous poursuivons avec détermination l'exécution de notre feuille de route : accélérer l'innovation technologique, renforcer l'intégration de l'IA dans nos logiciels métier et développer nos solutions SaaS hébergées dans notre cloud santé privé. Dans un marché où les besoins numériques des professionnels et des établissements de santé continuent de croître, EQUASENS dispose d'atouts uniques pour consolider son leader