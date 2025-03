Equasens: baisse de 23% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Equasens publie au titre de 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 23% à 36,2 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en repli de 19,2% à 45,1 millions, pour un chiffre d'affaires qui s'est tassé de 1,4% à 216,8 millions.



Le groupe de solutions informatiques pour la santé, maison-mère notamment de Pharmagest, explique qu'une conjoncture économique dégradée au premier semestre et un maintien de l'effort d'investissement ont pesé sur ses résultats annuels.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 25 juin un dividende brut de 1,25 euro par action pour 2024. Equasens prévoit un retour à la croissance de son chiffre d'affaires en 2025 avec un second semestre en croissance faciale anticipée proche de 10%.





Valeurs associées EQUASENS 36,100 EUR Euronext Paris +0,84%