Equasens améliore ses marges au 1er semestre

Equasens dévoile un résultat net en progression de 10,5%, à 20,0 MEUR, pour les six premiers mois de 2026, et un résultat opérationnel courant en hausse de 11,9%, à 23,7 MEUR, soit un taux de rentabilité en amélioration à 19,0%, contre 18,2% au 1er semestre 2025, "porté par un mix produits favorable, une bonne maîtrise des charges et des acquisitions relutives".

L'EBITDA courant du groupe spécialisé dans l'informatique pour la santé s'est établi à 33,3 MEUR ( 11,9%), soit une augmentation de la marge à 26,8%, contre 25,7% au 1er semestre 2025, pour un chiffre d'affaires de 124,5 MEUR, en croissance de 7,3% ( 1,4% à périmètre comparable), porté par l'acquisition d'Erevo et les intégrations de Novaprove et du fonds de commerce DIS.

"Dans un contexte d'attentisme sur plusieurs de nos marchés, et de mutation de certaines offres historiques, nous continuons à conforter notre position de leader des solutions numériques en santé en Europe", commente Denis Supplisson, le CEO d'Equasens.

"Cette dynamique s'appuie sur des relais de croissance clairement identifiés : l'intégration de l'IA dans nos logiciels métiers, notre offre de cloud souverain en santé et le référencement de nos solutions dans le cadre de la Vague 2 du Ségur du numérique en santé", poursuit-il.

"La progression de la rentabilité du groupe au cours du 1er semestre 2026, et ce dans un contexte exigeant, confirme la solidité du positionnement d'Equasens et de son modèle économique fondé sur la récurrence des revenus, avec un ARR de 111,1 MEUR", souligne en outre sa directrice financière, Frédérique Schmidt.