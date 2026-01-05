Equasens accélère dans la formation digitale dédiée aux professionnels de santé avec l’acquisition d’Erevo, leader « pure player » du e-learning

• Prise de participation majoritaire au capital d’Erevo, qui devrait réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 7,4 M€ avec un niveau de rentabilité en ligne avec les performances du Groupe

• Renforcement de l’offre de formation des professionnels de santé d’Equasens visant à proposer, aux côtés d’Atoopharm, les meilleurs standards du secteur

• Renforcement de l’offre de services d’Equasens en complémentarité des solutions logicielles et matérielles



Villers-lès-Nancy, 5 janvier 2026, 08h00 CET – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce la prise de participation majoritaire (80%) au capital de la société Erevo, « pure player » de la formation digitale dédiée aux professionnels de santé.



Erevo, un leader français intégré de la formation continue digitale en santé

Fondée en 2018 et basée à Marseille, Erevo est une société innovante en formation métiers qui conçoit, produit et distribue des formations en ligne à destination des professionnels de santé, notamment des infirmiers, des médecins généralistes, des podologues, des kinésithérapeutes et des chirurgiens-dentistes. La société, qui compte aujourd’hui environ 65 collaborateurs, propose une offre digitale et déclinée principalement sous forme de vidéos ou de classes virtuelles, de programmes de formation continue et différents modules d’évaluation des pratiques professionnelles.