EQT va réaliser l'acquisition de Corza Biosurgery auprès de Corza Medical, comprenant TachoSil®, un patch biologique actif à double action qui contrôle les saignements et scelle les tissus lors de l'opération.

EQT a également annoncé que Sheri McCoy, ancienne présidente du groupe de soins chirurgicaux de Johnson & Johnson, occupera le poste de présidente du conseil d'administration de la société indépendante à la clôture de la transaction.

Corza Biosurgery est un pionnier des biologiques chirurgicaux complexes, avec un parcours de plus de 20 ans de fabrication hautement spécialisée dans son usine de Linz, en Autriche.

Utilisé par des chirurgiens dans plus de 50 pays dans un large éventail de spécialités chirurgicales, notamment cardiovasculaire, neuro, hépatique et thoracique, le patch TachoSil jouit d'une réputation établie grâce à son efficacité, son profil de sécurité, comprenant plus de 540 publications d'essais cliniques. L'entreprise emploie environ 400 personnes dans le monde.

Avec l'augmentation des volumes chirurgicaux grâce au vieillissement de la population, la croissante des maladies chroniques et les avancées continues des techniques chirurgicales, EQT estime que TachoSil est bien positionnée pour continuer à étendre son impact sur les patients et les professionnels de santé à travers le monde.

En s'appuyant sur son expertise en santé et son réseau mondial, EQT soutiendra l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance avec des investissements significatifs dans les capacités commerciales, l'innovation et une organisation à grande échelle mondiale.

Ethan Waxman, associé chez EQT, a déclaré : " TachoSil propose une proposition de valeur clinique unique qui améliore les résultats pour les patients lors de procédures chirurgicales cruciales à travers le monde, et est soutenue par une forte préférence des médecins et de nombreuses preuves cliniques. "