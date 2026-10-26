EQT va racheter Range Resources dans le cadre d'une opération de 13 milliards de dollars visant à créer le premier producteur de gaz des États-Unis

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* Dette comprise, la société issue de la fusion est évaluée à plus de 50 milliards de dollars

* La production de la société issue de la fusion devrait dépasser 9 bcfepd

* Les actionnaires de Range bénéficieront d’une prime de 20,6 % par rapport au dernier cours de clôture

* EQT prévoit un flux de trésorerie disponible de 20 milliards de dollars sur cinq ans

(Réécritures et mises à jour dans l'ensemble du texte)

EQT EQT.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter Range Resources RRC.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 13 milliards de dollars, afin de créer le plus grand producteur de gaz naturel des États-Unis, misant ainsi sur la hausse de la demande liée aux exportations de GNL et à la production d’électricité.

Cette opération réunit deux des principaux producteurs de gaz naturel du prolifique bassin des Appalaches, aux États-Unis, offrant ainsi à EQT un portefeuille de forages plus étendu et une infrastructure élargie pour servir les services publics, les exportateurs de GNL et les clients industriels.

Dette comprise, la société issue de la fusion sera valorisée à plus de 50 milliards de dollars.

Cette fusion intervient alors que la demande de gaz naturel américain devrait atteindre de nouveaux records, portée par la croissance des exportations de GNL et la demande en électricité des centres de données dédiés à l’IA. L’Energy Information Administration prévoit que la consommation intérieure passera de 91,9 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 94,3 bcfd en 2027.

La société issue de la fusion affichera une production nette de plus de 9 milliards de pieds cubes équivalents par jour (bcfepd), un portefeuille de forages couvrant plus de 30 ans sur près de 3 millions d’acres nets et plus de 3 700 miles d’infrastructures de transport et de stockage.

Les actionnaires de Range recevront 0,987 action EQT pour chaque action détenue. Cela confère à l’opération une valeur des capitaux propres de 12,83 milliards de dollars, soit 54,91 dollars par action, et représente une prime d’environ 20,6 % par rapport au dernier cours de clôture de Range vendredi, selon les calculs de Reuters.

L'action EQT reculait de 3,3 % en pré-ouverture, tandis que celle de Range Resources progressait de 10,8 % à 50,42 dollars.

Les actionnaires d’EQT détiendront environ 73 % de la société issue de la fusion, tandis que les investisseurs de Range détiendront les 27 % restants. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027.

La société issue de la fusion prévoit de générer environ 20 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible cumulé sur cinq ans, aux prix actuels du marché.

Cette opération devrait également permettre de ramener le seuil de rentabilité du flux de trésorerie disponible hors endettement d’EQT en dessous de 2 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu), ce qui l’aidera à rester rentable malgré les fluctuations des prix du gaz naturel.

L'équipe de direction d'EQT dirigera la société issue de la fusion, qui conservera son siège social à Canonsburg, en Pennsylvanie.

Deux représentants de Range, dont le directeur général Dennis Degner, rejoindront le conseil d’administration d’EQT.