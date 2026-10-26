EQT recule après l'annonce de l'acquisition de Range Resources

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(Actualités)

26 octobre - ** L'action de la société américaine de gaz naturel EQT Corp EQT.N a reculé de 3,2% à 53,78 dollars, tandis que celle de Range Resources RRC.N a progressé de 15,7% à 52,69 dollars

** EQT va acquérir RRC dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 13 milliards de dollars, afin de créer le plus grand producteur de gaz naturel des États-Unis

** Selon les termes de l’accord, les actionnaires de RRC recevront 0,987 action EQT Corp pour chaque action qu’ils détiennent

** Le prix d’offre implicite de 54,91 dollars par action est supérieur d’environ 20,6% au dernier cours de clôture de RRC, qui s’établissait à 45,52 dollars

** EQT table désormais sur une hausse de la demande potentielle de gaz dans les Appalaches à 25 milliards de pieds cubes par jour, contre une estimation précédente de 20 milliards de pieds cubes par jour

** Compte tenu de l'évolution de la séance, EQT affichait une légère hausse depuis le début de l'année, tandis que RRC progressait de 49,3%