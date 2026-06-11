EQT réalise la vente des actions de Beijer Ref à Melker Schörling

Breeze TopCo affiliée au fonds EQT IX a signé un accord pour vendre l'intégralité de ses actions A non cotées dans Beijer Ref à Melker Schörling pour un montant non divulgué.

Dans le cadre de cette opération, Peter Jessen Jürgensen, par l'intermédiaire de Labotek International A/S et de KLS Jessen, s'engage à céder l'intégralité de sa participation en actions de catégorie A à EQT, en échange de 4 146 592 actions de catégorie B détenues par EQT.

Les actions de catégorie A reçues par EQT de la part de Peter Jessen Jürgensen seront, une fois ce transfert finalisé, incluses dans la cession par EQT de l'intégralité de sa participation en actions de catégorie A à Melker Schörling.

La clôture des transactions est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Après la conclusion des transactions, EQT détiendra 30 742 835 actions B dans Beijer Ref.