EQT Real Estate réalise l'acquisition d'un portefeuille logistique paneuropéen pour 532 millions d'euros

EQT Real Estate annonce l'acquisition d'un portefeuille logistique paneuropéen de 14 actifs auprès de Logicor pour 532 millions d'euros.

Le portefeuille comprend environ 457 000 mètres carrés d'espace logistique répartis sur huit actifs au Royaume-Uni, quatre en Allemagne et deux en France.

Les propriétés sont entièrement louées à un groupe diversifié d'occupants de détail, de commerce électronique, de logistique et d'industrie, et sont situées sur les principaux marchés de distribution avec accès à des réseaux de transport clés.

Le transfert des actifs britanniques a été finalisé, tandis que l'achèvement des actifs allemands et français reste soumis aux conditions de clôture habituelles.

Jonathan Mackie, directeur général d'EQT Real Estate, a déclaré : "La logistique européenne reste l'un de nos secteurs les plus convaincants, soutenue par une demande soutenue des occupants pour des actifs bien situés et de haute qualité. Nous sommes ravis d'étendre encore notre présence grâce à cette acquisition de Logicor, ajoutant un portefeuille diversifié de biens de haute qualité et créant une base solide pour une croissance à long terme."