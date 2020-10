EQT lève 1Md€ pour un fonds immobilier

(NEWSManagers.com) - EQT a levé 1 milliard d' euros pour son fonds immobilier EQT Real Estate II, dépassant son objectif initial de 750 millions d' euros. Le fonds est aussi deux fois et demie plus gros que son prédécesseur, EQT Real Estate I.

La demande est venue d' investisseurs institutionnels d' Europe, d' Europe du Nord, d' Asie, d' Amérique du Nord et du Moyen-Orient.

Le nouveau fonds cherchera à effectuer des investissements de contrôle directs et indirects dans des actifs immobiliers, des portefeuilles, des sociétés d'exploitation et des coentreprises et visera des investissements en actions d'une taille comprise entre 40 et 200 millions d'euros.

Les opportunités ciblées comprennent la logistique urbaine et les entrepôts qui bénéficient d'un changement continu des tendances de la consommation de détail vers le commerce électronique et les investissements résidentiels, y compris les nouvelles constructions de logements locatifs, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées, qui bénéficient d'une dynamique favorable de l'offre et de la demande, de l'urbanisation et de la croissance démographique.

Le fonds a déjà effectué quatre investissements, dont un en France. Il s' agit de Nest, une plate-forme de solutions résidentielles en France qui prévoit de livrer 4.000 appartements spécialement construits pour répondre aux besoins des personnes handicapées physiques en matière de logement et de services. Les autres sont situés en Suède et au Royaume-Uni. Le fonds cherche aussi des investissements en Allemagne, Espagne, Italie et au Benelux.