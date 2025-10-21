EQT Corp dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique américaine EQT Corp EQT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, bénéficiant de la hausse des prix du gaz naturel et des volumes de vente.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 52 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, au-dessus de l' estimation moyenne des analystes de 43 cents par action, selon les données compilées par LSEG.