EQT Corp dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique américaine EQT Corp EQT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, bénéficiant de la hausse des prix du gaz naturel et des volumes de vente.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 52 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, au-dessus de l' estimation moyenne des analystes de 43 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

EQT
55,700 USD NYSE -1,31%
Gaz naturel
3,40 USD NYMEX -0,67%
Pétrole Brent
61,64 USD Ice Europ +1,15%
Pétrole WTI
57,57 USD Ice Europ +0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

