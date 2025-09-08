EQT Corp achète du GNL à Commonwealth LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique américaine EQT

EQT.N achètera 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à l'installation d'exportation de Commonwealth LNG en cours de développement sur la côte du Golfe du Mexique, près de Cameron, en Louisiane, ont annoncé les deux sociétés lundi.