EQT achètera du GNL provenant des installations de Commonwealth LNG en Louisiane pendant 20 ans
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 00:07

*

EQT achète 1 mtpa de GNL pendant 20 ans

*

La semaine dernière, EQT avait signé un accord similaire avec NextDecade

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9 et 10) par Pooja Menon

La société énergétique américaine EQT Corp EQT.N achètera 1 million de tonnes par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié à l'installation d'exportation de Commonwealth LNG en cours de développement sur la côte du Golfe du Mexique près de Cameron, en Louisiane, pendant 20 ans, ont déclaré les deux sociétés lundi.

EQT a déclaré qu'elle acquerra le GNL sur une base franco à bord à un prix indexé sur le Henry Hub et qu'elle commercialisera et optimisera ses cargaisons à l'échelle internationale.

La capacité d'exportation supplémentaire permettra à EQT d'étendre sa stratégie nationale de vente directe aux clients sur les marchés mondiaux de l'énergie, a déclaré la société dans un communiqué.

Les États-Unis s'efforcent de consolider leur position en tant que premier exportateur mondial de GNL, dépassant les précédents leaders que sont le Qatar et l'Australie.

En janvier , le président Donald Trump a levé la pause sur les nouveaux permis d'exportation de GNL, qui avait été imposée par l'administration précédente en 2024 pour examiner les critères d'intérêt public, peu de temps après son entrée en fonction.

La semaine dernière, Commonwealth LNG a obtenu l'autorisation finale d'exportation dans le cadre d'un accord de non-liberté de la part du ministère américain de l'énergie pour son installation d'exportation en Louisiane.

L'installation de Commonwealth est conçue pour produire 9,5 millions de tonnes de GNL par an et a reçu l'approbation de la Commission fédérale de réglementation de l'énergie en juin.

La société prévoit de prendre une décision finale d'investissement au cours du quatrième trimestre de cette année, la première production étant prévue pour 2029.

"Il s'agit d'un autre accord de commercialisation qui améliore le portefeuille de GNL d'EQT, signalant une hausse potentielle de l'arbitrage des prix internationaux et soutenant la croissance de la production à long terme", a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank.

Sorbara a ajouté que les récents accords d'approvisionnement et de commercialisation sont des éléments stratégiques positifs qui pourraient permettre à EQT de se différencier de ses homologues gaziers nationaux dans les années à venir.

EQT a récemment signé un accord similaire de 20 ans avec NextDecade NEXT.O pour acheter 1,5 mtpa de GNL à partir de son installation d'exportation Rio Grande au Texas.

