EQT AB veut mettre la main sur Cleanaway en Australie

Cleanaway Waste Management Limited annonce avoir reçu une proposition indicative, conditionnelle et sans engagement de la part de la société de capital-investissement suédoise EQT AB, en vue de l'acquisition de 100% des actions du groupe australien de services à l'environnement.

Le prix indicatif en numéraire offert aux actionnaires s'élève à 3,13 AUD par action, diminué du montant en numéraire de tout dividende ou autre distribution qui serait déclaré ou versé à compter de la date de cette proposition.

Il implique une valeur d'entreprise d'environ 9,4 MdsAUD, ainsi qu'une prime de 32,1% par rapport au dernier cours de clôture de l'action, et un multiple implicite de la valeur d'entreprise rapportée à l'EBIT 2026 d'environ 20 fois.

Après consultation de ses conseillers, le conseil d'administration de Cleanaway a décidé d'offrir à EQT Infrastructure la possibilité de procéder à un audit préalable exclusif d'une durée maximale de neuf semaines et de négocier un cadre en vue de convenir d'une transaction contraignante.

"Rien ne garantit que la proposition aboutira à une offre ferme soumise à l'examen des actionnaires de Cleanaway, ni qu'une quelconque opération se concrétisera", prévient le groupe australien, qui "tiendra ses actionnaires informés de l'évolution de la proposition en temps utile".

A cette occasion, le groupe de traitement des déchets confirme sa prévision d'un EBIT sous-jacent d'environ 470 MAUD pour 2026 et indique anticiper un EBIT sous-jacent compris entre 500 et 530 MAUD pour l'exercice suivant.