EQT a finalisé son programme de rachat d'actions

EQT a racheté au total 707 203 actions ordinaires entre le 31 août 2026 et le 4 septembre 2026.

Au total, 4 368 899 actions, pour un montant de 1 448 620 146,93 SEK, ont été rachetées et, par conséquent, le programme actuel a été finalisé.

Les rachats font partie du programme de rachat d'un maximum de 4 368 899 actions ordinaires pour un montant total de 2 500 000 000 SEK annoncé par EQT le 12 mai 2026.

Toutes les acquisitions ont été réalisées sur le Nasdaq Stockholm par Skandinaviska Enskilda Banken AB au nom d'EQT.