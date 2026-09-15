EQ Resources va acquérir une participation de 10 % dans la coentreprise avec Elmet et Blue Moon portant sur un projet d'exploitation de tungstène au Nevada

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La société minière australienne EQ Resources EQR.AX a annoncé mardi qu'elle allait prendre une participation de 10 % dans une coentreprise avec Elmet Group

ELMT.O , coté au Nasdaq, et Blue Moon Metals MOON.V , afin de relancer le projet de tungstène Springer dans le Nevada.

Le cours de l'action EQ Resources a bondi de 16,9 % pour atteindre 0,45 dollar australien, son plus haut niveau depuis 19 ans.

Voici plus de détails:

* Aux termes de l'accord, Elmet détiendra une participation de 70 % et assurera l'exploitation du projet, tandis que la société canadienne Blue Moon et le fournisseur de tungstène EQ Resources détiendront respectivement 20 % et 10 % des parts.

* La coentreprise prévoit de redémarrer l’usine de traitement de paratungstate d’ammonium (APT) de Springer, située dans le Nevada, avec une capacité de traitement initiale d’environ 4 000 tonnes par an.

* Elmet financera les 75 premiers millions de dollars des coûts de redémarrage de l’usine, avec le soutien financier du ministère américain de la Défense.

* Elmet et EQ Resources financeront conjointement les coûts compris entre 75 millions et 100 millions de dollars en fonction de leurs participations respectives, la contribution d’EQ étant plafonnée à 3,125 millions de dollars, tandis que les coûts supérieurs à 100 millions de dollars seront répartis entre tous les partenaires au prorata.

* EQ Resources fournira 4 000 tonnes de concentré de tungstène à la coentreprise dans le cadre d’un accord d’achat de huit ans, ce contrat lui permettant d’accéder à une capacité de traitement d’APT pouvant atteindre 1 000 tonnes par an au sein de l’usine pendant les cinq premières années d’exploitation.

* “Nous produisons déjà du tungstène en Australie et en Espagne, et cette coentreprise proposée nous ouvre la voie vers la transformation en aval de l’APT aux États-Unis”, a déclaré Craig Bradshaw, directeur général d’EQ Resources.

* La société apportera également son expertise technique, notamment en matière d’ingénierie et de supervision de la gestion de projet, ainsi que sa technologie de tri du minerai .