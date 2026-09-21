EPC GROUPE : Initiation de la couverture du titre EPC Groupe par le bureau d'analyse financière d'Oddo BHF

EPC Groupe (Euronext - EXPL) annonce l'initiation de couverture de son titre par le bureau d'analyse financière de la société de Bourse Oddo BHF.
Dans son étude intitulée « Tous les détonateurs sont au vert » du 16 septembre 2026, Oddo BHF a initié le suivi du titre EPC Groupe dans le cadre d'un contrat de recherche sponsorisée.
Cette initiation de couverture vient renforcer la visibilité boursière d'EPC Groupe auprès des investisseurs institutionnels. Le titre EPC Groupe est désormais suivi par les bureaux d'analyse de TP ICAP et d'Oddo BHF.
Agenda financier :
Résultats semestriels 2026, le 30 septembre 2026,
après la clôture des marchés d'Euronext à Paris
EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.
EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.
Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 592 M€ en 2025, EPC Groupe regroupe plus de 3 000 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.
|EPC Groupe
|ACTUS finance & communication
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Charles-Ernest ARMAND
Directeur Administratif et Financier
01 40 69 80 00
contact.actionnaires@epc-groupe.com
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Lilia GONCALVES
Responsable Communication Groupe
01 40 69 80 00
lilia.goncalves@epc-groupe.com
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Relations Investisseurs
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Relations Presse
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100306-epc-groupe_cp_initiation-oddobhf_21092026_fr.pdf
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