EPC GROUPE : EPC Groupe renforce sa position au Canada avec deux contrats majeurs dans le secteur des mines métalliques

EPC Groupe (Euronext - EXPL), est fier d'annoncer le renforcement significatif de la position de sa filiale EPC Canada sur le marché minier canadien, à travers l'obtention d'un contrat en Ontario avec IAMGOLD ainsi que la prolongation de son partenariat stratégique avec MFQ (Minerai de Fer Québec).

Ces deux contrats illustrent la solidité du modèle d'EPC Canada, sa capacité à accompagner durablement les grands acteurs miniers.

UN CONTRAT D'ENVERGURE AVEC IAMGOLD, TÉMOIGNANT DE L'EXPERTISE D'EPC CANADA

EPC Canada est présent sur le site du client depuis un peu plus d'un an, il y a accompagné la montée en charge de la production. C'est à l'issue de cette phase préparatoire qu'EPC Canada s'est vu attribuer le contrat long terme pour la fourniture d'explosifs et de services de minage sur la mine d'or de Coté Gold en Ontario , propriété du groupe IAMGOLD.

Attribué à l'issue d'un processus d'appel d'offres très concurrentiel , ce contrat, portant sur l'un des projets aurifères les plus importants du pays, témoigne de la confiance accordée à EPC Canada pour la fourniture de solutions complètes dans des environnements hautement exigeants.

Évalué à plus de 100 millions de dollars canadiens (environ 67 millions d'euros ), ce contrat d'une durée de quatre ans couvre une gamme complète de services de minage, incluant :

l'approvisionnement en explosifs et accessoires à partir d'une usine dédiée,

la logistique et la livraison sur site,

ainsi que l'exécution des opérations de minage.

Outre son savoir-faire reconnu dans la production d'explosifs civils et les services associés, EPC Groupe se distingue par sa capacité à accompagner une exploitation raisonnée et durable des ressources , grâce à ses logiciels de simulation de tirs permettant d'optimiser les quantités d'explosifs utilisées.

« Ce contrat témoigne de l'excellence opérationnelle et de l'engagement d'EPC Canada, ainsi que de notre capacité à offrir des solutions innovantes, efficaces et fiables, répondant aux exigences rigoureuses de l'industrie minière », déclare Olivier Vandenabelle , Directeur de la zone Amériques du Groupe.

PROLONGATION DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC MFQ : NOUVEAUX LEVIERS DE CROISSANCE

Dans le prolongement de cette dynamique, EPC Canada et MFQ ont également acté la prolongation de leur partenariat stratégique pour la production d'émulsion sur site pour une durée supplémentaire de 4 ans . Cette prolongation de contrat s'accompagne d'une modernisation des lignes logistiques et de production pour les rendre plus performantes et plus flexibles.

Cette évolution contractuelle traduit la confiance renouvelée du client MFQ dans la capacité d'EPC Canada à l'accompagner dans sa croissance sur le long terme .

SECURISATION DE LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Dans ce contexte commercial particulièrement dynamique, EPC Canada a noué en décembre 2025 un partenariat stratégique avec un important fournisseur de Nitrate d'ammonium Nord-Américain. EPC Canada dispose également d'une solution exclusive d'import de Nitrate par voie maritime. Ces différentes solutions sécurisent ses chaines d'approvisionnements en matière première et garantissent la continuité d'activité, hautement stratégique pour les clients du secteur minier.

UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE CONFIRMEE AU CANADA

À travers ces deux contrats structurants, EPC Canada confirme son rôle de partenaire de référence du secteur minier canadien , capable de sécuriser des engagements de long terme avec des acteurs majeurs. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement international du Groupe et contribue à renforcer la qualité et la récurrence de son portefeuille de contrats.

Olivier Obst , PDG d'EPC Groupe, ajoute : « Je tiens à féliciter l'ensemble des équipes d'EPC Canada engagées dans ces deux projets d'envergure, qui illustrent une nouvelle fois la capacité du Groupe à accompagner les grands donneurs d'ordres de notre secteur. »

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

