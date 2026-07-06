EPC GROUPE : EPC Groupe remporte un important contrat de travaux souterrains dans le cadre d'un projet hydroélectrique innovant en France

EPC Groupe (Euronext - EXPL) , acteur de référence dans les domaines des explosifs civils, du forage-minage et des services associés, annonce avoir remporté un contrat d'un montant supérieur à 5 M€, dans le cadre de l'extension d'une centrale hydroélectrique française. Il s'agit de l'un des principaux projets de stockage d'énergie actuellement développé sur le territoire.

Aux côtés d'un groupement d'entreprises spécialisé dans les travaux de génie civil, EPC Groupe participera à la réalisation d'une galerie de reconnaissance destinée à préparer une infrastructure stratégique visant à renforcer les capacités nationales de production hydroélectrique et de stockage d'électricité.

UN PROJET EMBLÉMATIQUE AU SERVICE DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE

L'infrastructure constitue aujourd'hui l'une des principales stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) du pays et joue un rôle majeur dans l'équilibre du réseau électrique.

Véritable « batterie hydraulique », cette installation permet de stocker l'électricité produite lors des périodes de faible consommation et de la restituer rapidement lors des pics de demande. Les STEP représentent aujourd'hui environ 90% des capacités mondiales de stockage d'électricité et constituent un levier essentiel pour accompagner le développement des énergies renouvelables.

Le projet d'extension permettra d'augmenter significativement la puissance installée du site et figure parmi les investissements les plus importants actuellement engagés dans le domaine du stockage d'énergie en France.

UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE DU SAVOIR-FAIRE D'EPC GROUPE DANS LES GRANDS TRAVAUX SOUTERRAINS

Le contrat confié à EPC Groupe porte essentiellement sur les opérations de creusement d'une galerie

de reconnaissance, étape déterminante pour confirmer les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du massif rocheux avant la réalisation de la future extension.

Ces travaux préparatoires permettront de sécuriser les étapes de conception et d'affiner les choix techniques du projet.

Les travaux, qui seront réalisées à l'explosifs, comprennent notamment :

Le creusement d'une galerie d'accès ;

La réalisation de deux galeries exploratoires ;

Des sondages et essais géotechniques ;

L'aménagement des plateformes chantier et des réseaux provisoires ;

La gestion des déblais/remblais, les opérations de revégétalisation et de stabilisation des sols.

Ce projet, d'une durée prévisionnelle de 24 mois, illustre la capacité d'EPC Groupe à mobiliser son expertise sur des ouvrages complexes à forte valeur ajoutée technique, dans des environnements exigeants où la maîtrise des opérations, la sécurité et la performance sont des critères déterminants.

Au travers de ce contrat, EPC Groupe confirme son positionnement parmi les partenaires de référence des grands projets d'infrastructures souterraines et énergétiques durables en France.

UNE EXPERTISE AU SERVICE DES INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES DE DEMAIN

L'obtention de ce marché s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe : soutenir la transition énergétique en participant au développement d'infrastructures critiques et aux grands ouvrages souterrains.

Ce nouveau succès commercial confirme l'expertise technique de EPC Groupe et témoigne de la confiance accordée par les principaux partenaires de la construction et de l'énergie aux équipes du Groupe.

« Avec nos partenaires, nous sommes fiers de contribuer à la première étape de ce projet de stockage d'énergie durable en France. Il offre aux équipes d'EPC Groupe l'opportunité de démontrer pleinement leur expertise dans la réalisation d'ouvrages souterrains complexes au service de la transition énergétique. » témoigne Philippe Cappello, Directeur Grands Projets et Travaux Souterrains .

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

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