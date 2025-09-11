EPC GROUPE : EPC Groupe remporte un contrat stratégique de 5 ans avec le groupe Montage Gold pour le projet de mine aurifère à Koné en Côte d'Ivoire

EPC Groupe (Euronext - EXPL), annonce que sa filiale EPC Côte d'Ivoire, a signé, à l'issue d'un appel d'offre international, un contrat majeur avec une filiale du groupe canadien Montage Gold pour la fourniture d'explosif et le service de minage du projet de Koné, en Côte d'Ivoire.

UN PROJET MINIER DE RÉFÉRENCE EN AFRIQUE DE L'OUEST

Considérée comme l'un des projets aurifères les plus ambitieux de Côte d'Ivoire, dans le département de Kani et Dianra dans le nord du pays, la mine Koné s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle du secteur minier ivoirien. Elle vise à doubler la production d'or du pays pour atteindre 100 tonnes par an d'ici 2030 . Ce projet, au-delà de sa contribution à la croissance de la filière aurifère, génèrera emplois, infrastructures et transfert de compétences au niveau local.

UN CONTRAT STRUCTURANT POUR EPC CÔTE D'IVOIRE

La collaboration avec Montage Gold fait suite à un appel d'offre international au terme duquel EPC Côte d'Ivoire a été retenue pour son expertise technique, sa connaissance du terrain et sa capacité à déployer des solutions innovantes et fiables dans le respect des standards les plus exigeants. Afin de répondre aux besoins de ce projet, EPC Côte d'Ivoire va déployer un dispositif industriel complet :

- Une usine de production d'explosifs sur site

- 2 à 3 unités mobiles de fabrication d'explosifs (camions MEMU)

- Une équipe technique dédiée au minage

La durée initiale du contrat est fixée à cinq ans à compter du 1 er juillet 2026 , couvrant à la fois la phase de préparation des opérations minières et les premières années de production.

UNE RECONNAISSANCE DE L'EXPERTISE DE EPC GROUPE

« Être choisi par Montage Gold pour le projet Koné est une reconnaissance forte de notre expertise et de la fiabilité de nos solutions. Au-delà de la dimension technique, ce partenariat illustre notre engagement à soutenir le développement du secteur minier ivoirien et à contribuer à la réussite d'un projet qui marquera durablement l'histoire aurifère du pays », déclare Jean-Jacques Koua, Directeur de l'activité Afrique de EPC Groupe.

Avec un chiffre d'affaires attendu supérieur à 5 M€ par an sur la durée du projet, ce contrat consolide la présence EPC Côte d'Ivoire comme partenaire de référence du secteur extractif en Afrique de l'Ouest . Il constitue également un levier de croissance significatif pour EPC Groupe , renforçant sa présence internationale et sa stratégie de développement sur des marchés en forte expansion.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

