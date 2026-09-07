EPC GROUPE : EPC Groupe obtient la médaille d'or EcoVadis et rejoint le top 4% des entreprises les mieux notées

EPC Groupe (Euronext – EXPL) annonce avoir obtenu une médaille d'or à l'issue de son évaluation RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 2026 par EcoVadis, avec un score global de 83/100 , en progression de +7 points par rapport à 2025. Cette performance permet au Groupe de se classer parmi les 4% des entreprises les mieux notées par EcoVadis au niveau mondial.

Cette progression reflète les actions engagées ces dernières années pour renforcer les politiques, les dispositifs de pilotage et les pratiques opérationnelles du Groupe dans les domaines environnementaux, sociaux, éthiques et liés à la chaîne d'approvisionnement.

UNE PROGRESSION SUR L'ENSEMBLE DES PILIERS DE LA RSE

L'évaluation 2026 met en évidence une amélioration des résultats d'EPC Groupe sur les quatre piliers analysés par EcoVadis :

Environnement : 85/100 ;

; Social et droits humains : 86/100 ;

; Éthique : 78/100 ;

; Achats responsables : 79/100 .

Le Groupe maintient par ailleurs un niveau de performance qualifié d' « Avancé » dans la gestion des enjeux liés au carbone , confirmant les efforts engagés pour mesurer, piloter et réduire son empreinte environnementale.

UN ENGAGEMENT DURABLE PORTÉ PAR L'ENSEMBLE DES FILIALES DU GROUPE

Cette progression est le résultat d'une mobilisation collective à l'échelle globale. Au cours de l'année écoulée, EPC Groupe a mis en place son réseau de « Pilotes RSE » présents au sein de chaque filiale opérationnelle du Groupe . Cette organisation contribue à la mise en œuvre des engagements du Groupe, au suivi des indicateurs ESG et au partage des bonnes pratiques dans l'ensemble des pays où EPC Groupe opère.

L' adhésion d'EPC Groupe au Pacte Mondial des Nations Unies au début de l'année 2026 a également renforcé le cadre de référence de sa démarche de durabilité. Elle réaffirme l'engagement d'EPC Groupe en faveur des dix principes du Pacte Mondial en matière de droits humains, de normes internationales du travail, d'environnement et de la lutte contre la corruption .

« Nous sommes très heureux de franchir cette nouvelle étape avec l'obtention de la médaille d'or EcoVadis et d'atteindre le top 4% des entreprises évaluées. Cette forte progression, ainsi que l'amélioration de nos résultats sur l'ensemble des piliers, témoignent du travail engagé par l'ensemble du Groupe. Cette reconnaissance traduit notre ambition d'intégrer les enjeux de durabilité dans notre manière d'innover, d'investir et de servir nos clients. La RSE consiste à mieux gérer nos impacts. La durabilité consiste à repenser notre modèle pour qu'il demeure créateur de valeur économique, sociale et environnementale sur le long terme pour l'ensemble de nos parties prenantes. » déclare Emmanuel Baudet, Secrétaire Général aux Politiques de Durabilité, aux Affaires Publiques et Règlementaires du Groupe EPC.

L'obtention de cette médaille d'or conforte la démarche engagée par EPC Groupe pour inscrire la durabilité au cœur de sa stratégie et de ses opérations . Le Groupe continuera de poursuivre cette dynamique d'amélioration continue, en s'appuyant sur des politiques ambitieuses, des actions concrètes et des indicateurs de performance permettant de mesurer et de renforcer ses progrès dans la durée.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 592 M€ en 2025, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

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