EPC GROUPE : EPC Groupe ancre sa présence au Maroc en s'associant à un partenaire financier marocain

EPC Groupe (Euronext - EXPL) annonce, après plusieurs mois de négociation, avoir cédé une participation minoritaire de ses activités marocaines à Berjoune Holding, société financière marocaine déjà active dans le secteur minier.

EPC Groupe est présent au Maroc depuis près de 70 ans. Coleader sur ce marché à travers deux filiales EPC Explo Maroc et Marodyn, le Groupe est présent dans la production et la distribution d'explosifs grâce à une usine entièrement neuve, implantée près de Settat dans la région Casablanca-Settat, et un réseau de dépôts. EPC Groupe est également présent dans le forage minage à destination des carrières, de la mine et des travaux publics.

L'ensemble réalisera plus de 32 M€ de chiffres d'affaires cumulé en 2025.

Mi-2025, EPC Groupe a apporté 100% des titres de ses filiales EPC Explo Maroc et Marodyn à sa filiale SCAM, société holding de droit marocain.

La société Berjoune Holding a manifesté auprès d'EPC Groupe son intérêt de pouvoir diversifier ses activités en investissant dans un fournisseur clef de la chaîne de valeur du secteur des travaux et de la mine au Maroc. Elle a fait part de sa volonté d'accompagner EPC Groupe dans son développement grâce à sa connaissance du marché marocain.

EPC Groupe a accueilli très favorablement cette initiative, qui s'inscrit dans la stratégie constante d'EPC Groupe de s'associer à un partenaire national dans les différents marchés où le Groupe est présent.

Après de longues négociations ayant permis aux deux partenaires de nouer une relation de confiance, un accord a été trouvé prévoyant la cession de 35% des titres de la SCAM à Berjoune Holding. Cet accord, signé le 8 décembre 2025, est entré en vigueur immédiatement.

« Ce nouveau partenariat est une étape importante pour l'accélération du développement des activités d'EPC Groupe au Maroc. Les nombreux échanges qui ont eu lieu depuis plusieurs mois avec la société Berjoune Holding ont permis d'affiner notre stratégie pour profiter des nombreuses opportunités qui s'offrent à nous dans le royaume chérifien », déclare Olivier Obst, Président - Directeur général d'EPC Groupe.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

