EPC GROUPE : EPC Groupe accompagne le renforcement des activités minières au Sénégal avec la signature d'un premier contrat majeur avec la mine d'or de Sabodala

EPC Groupe (Euronext : EXPL), acteur de référence dans les domaines des explosifs civils, des services de minage et des solutions associées, annonce qu' EPC Mineex Sénégal a remporté le contrat de fourniture d'explosifs et de services associés pour la mine de Sabodala du groupe Endeavour, une des plus importantes mines d'or d'Afrique de l'Ouest.

Pour ce contrat d'un montant d'environ 10 M€ par an en régime de croisière et d'une durée initiale de cinq ans , EPC Mineex Sénégal assurera un service intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du minage sur le complexe minier de Sabodala. Dans ce cadre, les équipes produiront et mettront en œuvre près de 45 000 tonnes d'explosifs sur la durée du contrat afin d'accompagner les opérations d'extraction du site.

Les prestations réalisées par les équipes d'EPC Mineex Sénégal incluront notamment la production et la fourniture d'explosifs , l'exploitation et la maintenance de l'usine de fabrication d'émulsion sur site, la gestion des stocks de matière première ainsi que l'exécution complète des opérations de chargement, d'amorçage et de tir .

Le contrat prévoit également la mise à disposition des équipements spécialisés, des infrastructures et des équipes nécessaires à la conduite des opérations en souterrain , une première sur le marché sénégalais .

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE QUI CONFORTE LE POSITIONNEMENT D'EPC GROUPE COMME PARTENAIRE STRATÉGIQUE DES EXPLOITANTS MINIERS EN AFRIQUE

À travers ce contrat, EPC Mineex Sénégal accompagnera Sabodala Gold Operations dans ses opérations minières en maximisant le contenu local avec notamment :

La construction d'une usine de fabrication d'émulsion sur site ( EMP - Emulsion Modular Plant )

) La fourniture de deux unités mobiles de fabrication d'explosifs ( MEMU - Mobile Explosives Manufacturing Units )

) La mise à disposition de cinq équipements SPUR (Smart Process for Underground Repumping) , solutions automatisées de chargement spécialement conçue pour les environnements miniers souterrains les plus exigeants

, solutions automatisées de chargement spécialement conçue pour les environnements miniers souterrains les plus exigeants Des prestations d'analyse et d'optimisation post-tirs réalisées les ingénieurs et techniciens d'EPC Mineex Sénégal mettant en œuvres les dernières solutions logicielles développées par le Groupe. L'objectif est de mesurer la performance des tirs, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de maîtriser les impacts environnementaux.

Cette attribution illustre la capacité d'EPC Groupe à mobiliser l'ensemble de ses expertises techniques, industrielles et opérationnelles au service du développement minier en Afrique. Il s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement du contenu local portés par le Sénégal.

« Ce nouveau contrat constitue une reconnaissance de l'engagement et du professionnalisme de nos équipes au Sénégal. Il illustre la pertinence de notre modèle intégré, qui combine expertise technique, excellence opérationnelle, innovation et proximité avec nos clients. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir accompagner Sabodala Gold Operations sur le long terme tout en contribuant au développement des compétences locales et à la création de valeur durable pour les communautés environnantes », déclare Rokhaya Sall, Présidente- Directrice générale d'EPC Mineex Sénégal.

Cette nouvelle référence conforte les positions d'EPC Groupe en Afrique de l'Ouest, région stratégique pour le Groupe, et contribue à renforcer la visibilité de ses activités sur les prochaines années grâce à un partenariat de long terme avec l'un des principaux producteurs d'or de la région.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 592 M€ en 2025, EPC Groupe regroupe plus de 3 000 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

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