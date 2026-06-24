EPC GROUPE : Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 23 juin 2026

Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code du Commerce et l'article 223-16-RG du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre total d'actions

composant le capital social Nombre total

de droits de vote théoriques [1] Total des droits de vote exerçables [2] 23 juin 2026 2 262 830 3 609 515 3 485 468

Dénomination sociale de l'émetteur : SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES

Adresse du siège social : Tour initiale, 1 Terrasse Bellini, 92935 Paris la Défense Cedex

Place de cotation : Euronext Paris

Mnémonique : EXPL

Code ISIN : FR0014003AQ4

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 590 M€ en 2025, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND Lilia GONCALVES Mathieu OMNES Anne-Charlotte DUDICOURT Directeur Administratif et Financier

01 40 69 80 00 Directrice Communication Groupe

01 40 69 80 00 Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 Relations Presse

06 24 03 26 52 contact.actionnaires@epc-groupe.com lilia.goncalves@epc-groupe.com epc-groupe@actus.fr acdudicourt@actus.fr

[1] Calculé conformément à l'article 223-16 du RG AMF et basé sur l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote.

[2] Compte tenu des 124 047 actions auto détenues privées de droits de vote.