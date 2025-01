EPC GROUPE : Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 17 janvier 2025

Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code du Commerce et l'article 223-16-RG du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre total d'actions

composant le capital social Nombre total

de droits de vote théoriques [1] Total des droits de vote exerçables [2] 17 janvier 2025 2 262 830 3 677 984 3 537 676

Dénomination sociale de l'émetteur : SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES

Adresse du siège social : Tour initiale, 1 Terrasse Bellini, 92935 Paris la Défense Cedex

Place de cotation : Euronext Paris

Mnémonique : EXPL

Code ISIN : FR0014003AQ4

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros en 2023 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.

[1] Calculé conformément à l'article 223-16 du RG AMF et basé sur l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote.

[2] Compte tenu des 140 308 actions auto détenues privées de droits de vote.