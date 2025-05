EPC GROUPE : Croissance de l'activité au 1er trimestre 2025

Progression de +2,4% de l'activité trimestrielle (+1,6% en données comparables)

Progression soutenue de la zone Europe Méditerranée Amérique (+5,0%) et recul de la zone Afrique Asie Pacifique (-4,0%) du fait d'une saisonnalité défavorable

EPC Groupe (Euronext - EXPL) affiche une activité consolidée en hausse de +2,4% (+1,6% à taux de change et périmètre constants) au 1 er trimestre 2025 pour s'établir à 139,8 M€.

Malgré des performances en-deçà des attentes en Arabie Saoudite et dans la Mine urbaine, la progression remarquable de l'activité Explosifs & Forage minage (+3,5%) et la contribution croissante de la nouvelle activité Global Technical Solutions (GTS), permettent de soutenir une activité en croissance sur l'ensemble du Groupe.

Les solides perspectives commerciales permettent d'anticiper une croissance positive de l'activité pour l'ensemble de l'exercice 2025.

Pour une parfaite information du marché, le Groupe présente son information financière trimestrielle suivant deux approches :

L'activité consolidée en ligne avec l'information sectorielle des comptes annuels (avec une intégration proportionnelle de ses co-entreprises), méthode de suivi privilégiée par le management et les partenaires financiers ;

Le chiffre d'affaires IFRS, hors co-entreprises.

En milliers d'euros - Non audités 1 er trimestre 2025 1 er trimestre 2024 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants [1] Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 102 024 97 170 +5,0% +4,7% Afrique Asie Pacifique 37 761 39 323 -4,0% -6,0% Activité consolidée 139 785 136 492 +2,4% +1,6% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 99 123 94 394 +5,0% +4,7% Afrique Asie Pacifique 26 207 24 482 +7,0% +5,2% Activité consolidée 125 330 118 876 +5,4% +4,8%

Les produits des activités consolidées s'établissent à 139,8 M€ au 1 er trimestre 2025 contre 136,5 M€ au 1 er trimestre 2024, soit une croissance de +2,4% (+1,6% à taux de change et périmètre constants).

La consolidation de Blastcon Australia, depuis le 3 ème trimestre 2024, a eu un impact positif de +0,3 point, alors que les variations de change ont eu un impact favorable de +0,5 point.

PROGRESSION DES PRODUITS DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉES PORTÉE PAR LES EXPLOSIFS CIVILS ET LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE LA NOUVELLE DIVISION GTS

En milliers d'euros - Non audités 1 er trimestre 2025 1 er trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 111 235 107 441 +3,5% Mine urbaine 25 691 27 005 -4,9% Global Technical Solutions (GTS) 629 187 +236,8% Autres 2 230 1 860 +19,9% Activité consolidée 139 785 136 492 +2,4%

La croissance du Groupe dans l'activité Explosifs & Forage minage s'établit à +3,5%, malgré une saisonnalité défavorable liée au jeûne du Ramadan qui a eu lieu en mars cette année (vs. avril en 2024), pénalisant l'activité sur certaines géographies (Arabie Saoudite et Maroc notamment).

Les activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire) restent en retrait

au 1 er trimestre 2025 (-4,9%), toutefois plus modéré qu'en 2024 (-6,8% sur 12 mois). L'activité en région parisienne est restée faible au cours du trimestre écoulé, dans un environnement qui reste peu porteur pour la construction neuve.

L'activité GTS , présentée séparément pour la première fois sur ce trimestre, connaît une belle croissance grâce à l'intégration de Blastcon Australia et à la bonne performance de Vibraquipo.

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DANS LES MÉTIERS DES EXPLOSIFS EN EUROPE, EN AMÉRIQUE ET EN AFRIQUE - ACTIVITÉ EN RETRAIT AU MOYEN-ORIENT

Europe Méditerranée Amérique

En milliers d'euros - Non audités 1 er trimestre 2025 1 er trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 73 846 68 118 +8,4% Mine urbaine 25 691 27 005 -4,9% Global Technical Solutions (GTS) 256 187 +37,3% Autres 2 230 1 860 +19,9% Activité consolidée 102 024 97 170 +5,0%

L'activité Explosifs & Forage minage est très bien orientée sur la zone Europe Méditerranée Amérique (+8,4%), confirmant la croissance soutenue du 4 ème trimestre 2024 (+10,1%).

En France , l'activité domestique s'est bien tenue au 1 er trimestre 2025, confirmant des gains de part de marché à l'occasion des renégociations de contrats avec les grands donneurs d'ordre. Le secteur des travaux publics profite de la belle activité sur le chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. L'activité export direct a également été très solide. Globalement les revenus sont en progression de +11,8% au 1 er trimestre 2025 en France.

Le début d'année est prometteur Italie avec le redémarrage de certains chantiers. La progression est également remarquable sur les clients ayant opté pour la prestation complète de forage minage. La progression s'établit ainsi à (+9,6%) dans la péninsule italienne. La Belgique réalise également un bon 1 er trimestre (+8,5%).

Malgré le gain de plusieurs chantiers dans les travaux publics au Maroc , l'activité dans le royaume a été pénalisée au mois de mars avec le jeûne du Ramadan, justifiant une baisse de près de -5% sur trois mois.

L'activité de la filiale en Suède marque le pas du fait de conditions climatiques particulièrement rudes cet hiver. Le Royaume-Uni réalise un excellent 1 er trimestre 2025 grâce à la prise de plusieurs carrières importantes. L' Irlande est repartie en hausse de +3% sur le début de l'année civile.

Enfin, en l'absence d'activité sur les carrières du fait de la période hivernale, l'activité au Canada a été soutenue au 1 er trimestre 2025 par la montée en puissance des travaux sur la nouvelle mine d'or en Ontario. Un contrat long terme avec l'opérateur minier est toujours en cours de négociation. Malgré des conditions hivernales extrêmes cette année, les livraisons à la mine de fer de MFQ (Minerai de fer Québec) sont restées à un bon niveau.

Afrique Asie Pacifique

En milliers d'euros - Non audités 1 er trimestre 2025 1 er trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 37 388 39 323 -4,9% Global Technical Solutions (GTS) 372 - N/A Activité consolidée 37 761 39 323 -4,0%

La zone Afrique Asie Pacifique affiche une activité en recul ce trimestre, liée aux baisses significatives des volumes en Arabie Saoudite. En revanche l'Afrique Sub-Saharienne continue à croître à un rythme soutenu.

Au Moyen-Orient, MCS (en Arabie Saoudite ) a vu son activité ralentir nettement ce trimestre sous l'effet de la suspension du projet NEOM et des traditionnelles suspensions des transports d'explosifs pendant le jeûne du Ramadan qui s'est déroulé en mars cette année (vs. au mois d'avril en 2024). Dans le secteur minier, un concurrent d'EPC Groupe a pratiqué une politique de prix agressive qui lui a permis de récupérer la fourniture de plusieurs clients en ANFO (produits à faible marge). La contribution au chiffre d'affaires de MCS baisse ainsi de 4 M€ sur le 1 er trimestre 2025. Plusieurs appels d'offre en travaux publics sont en cours et devraient prendre le relais du projet NEOM dans les prochains mois.

L'activité a repris en Nouvelle-Calédonie depuis janvier 2025 sur la mine de Goro. La montée en puissance progressive se déroule conformément aux plans du client grâce au calme revenu sur l'île.

La croissance se poursuit à un rythme soutenu en Malaisie avec un chiffre d'affaires qui dépasse pour la première fois le million d'euros sur le trimestre. La nouvelle installation de production à la pointe de la technologie a été officiellement inaugurée ce trimestre.

En Afrique, l'activité baisse légèrement dans les mines d'or en Côte d'Ivoire , en particulier sur la mine de Yaouré qui prépare son exploitation en sous-terrain. L'activité reste bien orientée dans les travaux publics et les carrières.

L'activité au Sénégal a également un peu marqué le pas avec le jeûne du Ramadan en mars. Le projet de barrage de Sambangalou est toujours à l'arrêt. L'accord trouvé avec les financeurs de ce projet majeur devrait permettre une reprise rapide des travaux.

La situation continue de s'améliorer en Guinée avec des volumes en hausse chez CBG (Compagnie des Bauxites de Guinée). La mise à l'arrêt d'une mine voisine de bauxite par les autorités encourage CBG à augmenter sa production pour satisfaire les besoins des clients. Le renouvellement des licences obtenues par EPC Guinée va permettre d'accélérer le plan d'investissements dans l'assemblage local des détonateurs et la participation aux appels d'offre sur le projet Simandou.

Le Cameroun , le Bénin et le Burkina Faso renouent avec la croissance sur le trimestre avec une bonne activité négoce grâce au solutionnement des problèmes logistiques rencontrés fin 2024.

RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE INTERNATIONALE AVEC L'ACQUISITION DE LA SOCIETE PIROBRAS AU BRÉSIL

Début avril, EPC Groupe a annoncé avoir signé un contrat en vue de l'acquisition de la société Pirobras Industrial, entreprise brésilienne reconnue pour son expertise dans la fabrication et la distribution d'explosifs civils au Brésil. EPC Groupe poursuit son développement international en appliquant sa stratégie d'expansion géographique et en consolidant son expertise et son savoir-faire industriel.

Pirobras est une entreprise familiale qui opère depuis plus de 35 ans dans l'industrie des explosifs civils au Brésil depuis son usine basée à Itaùna. Forte de plus de 80 collaborateurs, elle dispose d'un large portefeuille de produits et de technologies qui répondent aux besoins de plus de 70 clients majeurs.

Cette opération stratégique s'inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer sa position sur les marchés à fort potentiel et d'accélérer son développement dans le domaine des explosifs primaires et des systèmes d'initiation. Avec cette acquisition, EPC Groupe complète son offre en intégrant une production locale d'explosifs en vrac, encartouchés et ANFO, consolidant ainsi sa présence sur un marché minier et carrier brésilien en pleine expansion.

Prochains rendez-vous :

Assemblée générale des actionnaires, le 30 juin 2025

Résultats semestriels 2025, le 29 septembre 2025, après la clôture des marchés d'Euronext

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

[1] La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2024 aux taux de change moyen mensuel 2025 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2024 les entrées (ou sorties) de périmètre.