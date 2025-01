(AOF) - Epargnissimo lance avec Suravenir un nouveau mandat d’arbitrage, conseillé par Lazard Frères Gestion pour le contrat d’assurance-vie Croissance Avenir. Ce mandat d'arbitrage (gestion pilotée) permet aux épargnants de confier la sélection des supports d'investissement de leur contrat d'assurance-vie à Suravenir, qui s'appuie sur les conseils de Lazard Frères Gestion pour sélectionner des supports d'investissement répondant aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Trois allocations types sont proposées, adaptées aux différents profils d'investisseurs : modéré, équilibré et dynamique.

Jean-Olivier Ousset, dirigeant fondateur de Epargnissimo a déclaré : "Bien plus qu'une simple option de gestion, cette nouvelle offre incarne notre vision d'un investissement éclairé, où chaque épargnant, qu'il soit novice ou expérimenté, peut bénéficier de l'expertise d'une maison reconnue jusqu'à présent réservée aux acteurs institutionnels et à la gestion privée. Ensemble, nous démocratisons la gestion de patrimoine à travers des solutions d'épargne innovantes, plus responsables et accessibles à tous."