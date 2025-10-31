 Aller au contenu principal
Épargné par les catastrophes naturelles, Scor retrouve des couleurs au 3T
information fournie par Boursorama avec AFP 31/10/2025 à 08:06

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le réassureur Scor a publié vendredi un bénéfice net de 217 millions d'euros au troisième trimestre, après une perte un an plus tôt, signe de la poursuite du redressement de ses comptes cette année et d'un moindre impact des catastrophes naturelles.

L'activité de Scor consiste à assurer les assureurs.

Le directeur général de l'entreprise Thierry Léger a mis en avant dans un communiqué la "politique de souscription maîtrisée" ainsi que la "faible activité des catastrophes naturelles au cours du trimestre" dans la branche dommages et responsabilité (P&C).

Le ratio combiné de ce dernier métier, indicateur clé qui rapporte les remboursements des sinistres aux primes encaissées, s'est établi au niveau relativement bas de 80,9%, malgré les répercussions des pertes provoquées par les incendies à Los Angeles en début d'année.

Les activités de la branche vie et santé (L&H), dont les objectifs avaient été révisées à la baisse l'an dernier, retrouvent par ailleurs des couleurs au troisième trimestre.

"Les performances de nos activités d’investissement restent dynamiques", a également souligné M. Léger, avec un taux de rendement de 3,3% entre juillet et septembre.

Les revenus d'assurances — équivalent du chiffre d'affaires — sont cependant en baisse de 5,8% sur la période, à 3,71 milliards d'euros.

Le bénéfice net du troisième trimestre, légèrement inférieur à celui du trimestre précédent, marque un retour dans le vert sur un an après une perte de 117 millions d'euros au troisième trimestre 2024.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la société affiche un bénéfice net de 642 millions d'euros, contre une perte de 229 millions d'euros au cours de la même période en 2024.

