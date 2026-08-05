Eos Energy s'effondre après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au deuxième trimestre et revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions d'Eos Energy ( EOSE.O ), fournisseur de systèmes de stockage d'énergie, ont chuté de 18,9 % à 3,53 dollars en pré-ouverture mercredi, à la suite de la publication de ses résultats trimestriels ** La société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, annonce que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a plus que quadruplé en glissement annuel pour atteindre 68,8 millions de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions consensuelles de 69,4 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les ramenant de 300 à 400 millions de dollars à 300 à 350 millions de dollars, afin de tenir compte du calendrier des plans de consolidation de la production sur son site de Thorn Hill visant à améliorer l’efficacité

** La perte nette attribuable aux actionnaires s’est creusée, passant de 222,9 millions de dollars il y a un an à 274,7 millions de dollars, principalement en raison d’ajustements de juste valeur à la valeur de marché liés au cours de l’action en fin de trimestre

** Sur 11 analystes, 4 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 7 recommandent de “conserver”; l'objectif de cours médian est de 8 dollars

** Le titre avait progressé d’environ 29 % au cours des deux dernières séances, ce qui le laisse en baisse de 62 % depuis le début de l’année à la clôture de mardi