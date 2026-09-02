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EOS Energy bondit après l'annonce d'un projet d'énergie propre soutenu par Google
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 14:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions d'EOS Energy EOSE.O , fournisseur de systèmes de stockage d'énergie, ont progressé de 17% à 3,5 dollars avant l'ouverture du marché

** EOSE annonce un projet d’énergie propre en collaboration avec MN8 Energy et Google (filiale d’Alphabet)

GOOGL.O destiné au réseau électrique PJM

** Le réseau PJM alimente les centres de données de Google en Virginie-Occidentale

** Google s'engage à acheter de l'électricité et des crédits d'énergie propre à cette installation, détenue et exploitée par MN8 Energy

** À la clôture d'hier, l'action EOSE affichait une baisse de 73,5% depuis le début de l'année

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