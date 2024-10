Eolien: Equinor prend près de 10% dans le danois Orsted

( NTB / HAKON MOSVOLD LARSEN )

Le géant pétrolier norvégien Equinor a annoncé lundi qu'il avait acheté une part de 9,8% dans le spécialiste danois des énergies renouvelables Orsted, devenant ainsi son deuxième plus gros actionnaire derrière l'Etat danois.

Equinor n'a pas précisé le montant déboursé mais a indiqué que cette participation, acquise à la fois progressivement et par l'achat d'un bloc d'actions, représentait une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars au cours de clôture de l'action Orsted vendredi.

"L'industrie de l'éolien en mer est actuellement confrontée à une série de défis, mais nous restons confiants quant aux perspectives à long terme du secteur et au rôle crucial que l'éolien en mer jouera dans la transition énergétique", a dit son directeur général, Anders Opedal.

"Il s'agit d'un investissement contre-cyclique dans un développeur de premier plan et un portefeuille d'actifs éoliens offshore en exploitation de premier ordre", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Le secteur de l'éolien peine à être rentable à cause de coûts et de taux d'intérêt élevés, combinés à une baisse du prix de l'électricité.

Au deuxième trimestre, Orsted a essuyé une perte de 1,7 milliard de couronnes (225 millions d'euros) à cause de retards et de l'abandon d'un projet.

Le groupe qui dispose aujourd'hui d'une capacité de 10,4 GW d'énergies renouvelables vise à porter sa capacité à entre 35 et 38 GW d'ici à 2030, rappelle Equinor.

Le norvégien compte de son côté maintenir sa production d'hydrocarbures en Norvège inchangée jusqu'en 2035 -- environ 1,2 million de barils équivalent-pétrole par jour, soit plus de la moitié de sa production mondiale -- tout en accroissant ses investissements dans le renouvelable.

Des analystes ont dans le passé évoqué la possibilité d'un rapprochement entre Equinor et Orsted, détenus à respectivement 67 et 50,1% par les Etats norvégien et danois.