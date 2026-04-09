EOG Resources revoit à la hausse ses prévisions de charges fiscales pour le premier trimestre

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EOG Resources EOG.N a relevé jeudi ses prévisions de charges fiscales courantes pour le premier trimestre 2026 entre 500 et 600 millions de dollars. Le producteur de pétrole et de gaz a déclaré que les perspectives fiscales plus élevées reflétaient des prix du brut plus élevés réalisés au premier trimestre et attendus pour l'ensemble de l'année, stimulés par le conflit au Moyen-Orient . EOG avait précédemment prévu que sa charge fiscale actuelle se situerait entre 230 et 330 millions de dollars.