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Envolée post-résultats pour Hensoldt, les analystes partagés
information fournie par AOF 03/08/2026 à 12:07
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(Zonebourse.com) - Le titre s'adjuge 6% à Francfort ce lundi après avoir publié vendredi des résultats portés par une forte dynamique des commandes dans un contexte de hausse des dépenses de défense en Europe. Le groupe a d'ailleurs confirmé l'ensemble de ses perspectives pour l'exercice.

A l'issue du 1er semestre, Hensoldt a publié un chiffre d'affaires de 1,16 MdEUR, en hausse de 23,6% et dépassant de 4% le consensus S&P.

Cette croissance est principalement portée par la bonne dynamique de l'activité principale, en particulier dans les segments Optronique (CA en hausse de 63,2% à 219 MEUR) et Capteurs ( 16,9% à 955 MEUR).

L'EBITDA ajusté s'est établi à 137 MEUR, en hausse de 28,5%, avec une marge d'EBITDA de 11,8%, contre 11,3% au premier semestre 2025.

Le free cash flow ajusté est ressorti à -136 MEUR, contre -181 MEUR un an plus tôt. Cette amélioration est principalement liée aux encaissements d'acomptes sur contrats, alors que le premier semestre reste traditionnellement une période de consommation de trésorerie dans le secteur de la défense en raison des investissements initiaux sur les projets.

Les prises de commandes ont doublé pour atteindre 2,81 MdsEUR, contre 1,40 MdEUR un an plus tôt, portant le carnet de commandes à un niveau record de 10,35 MdsEUR, contre 7,070 MdsEUR à la même période de l'année précédente. Le ratio book-to-bill s'est ainsi établi à 2,4x, contre 1,5x un an plus tôt.

"Les décisions politiques visant à augmenter les dépenses de défense se reflètent désormais dans notre carnet de commandes", a commenté le directeur général Oliver Dörre, pour qui la priorité du groupe est désormais de démontrer sa capacité à livrer rapidement les volumes demandés tout en développant des solutions de défense interopérables et définies par logiciel.

Hensoldt confirme d'ailleurs pleinement ses perspectives pour 2026 avec un CA attendu à 2,75 MdsEUR, un ratio book-to-bill compris entre 1,5x et 2,0x, une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 18,5% et 19,0%, ainsi qu'un taux de conversion du free cash flow ajusté d'environ 50% de l'EBITDA ajusté.

Des analystes partagés

Réagissant à cette publication, Bank of America confirme son conseil "achat" sur le titre Hensoldt, avec un objectif de cours inchangé à 92,50 EUR. L'analyste estime que les résultats du premier semestre traduisent une solide exécution opérationnelle. Le broker relève de près de 2% ses prévisions de chiffre d'affaires et d'EBIT ajusté pour 2026, tout en maintenant son objectif de cours.

La note estime que les objectifs 2026, confirmés par le management, intègrent finalement des hypothèses prudentes pour le second semestre, notamment en raison d'un moindre effet des revenus répercutés, plutôt qu'un ralentissement de la demande sous-jacente. Le rapport ajoute par ailleurs qu'un carnet de commandes record de 10,4 MdsEUR et un solide pipeline de contrats continuent de soutenir les perspectives de croissance, tandis que les prévisions de chiffre d'affaires du broker restent supérieures de 3% aux objectifs de la société.

De son côté, Jefferies voit dans les commandes le principal moteur de la thèse d'investissement et confirme sa note d'achat avec un objectif de cours de 94 EUR. Le courtier met avant tout l'accent sur la qualité opérationnelle du trimestre, en particulier un niveau de commandes nettement supérieur aux attentes et un book-to-bill proche de 2x. L'analyste pointe également la forte contribution d'Optronics à la croissance.

mwb Research juge pour sa part la valorisation trop exigeante. Conséquence ? Jens-Peter Rieck, l'analyste en charge du dossier, confirme son conseil "vendre" avec une cible de 62 euros. Pour lui, le marché intègre déjà un scénario de croissance de très long terme, difficile à justifier. S'il reconnaît un carnet de commandes record de 10,356 MdsEUR, couvrant la trajectoire de chiffre d'affaires jusqu'en 2028, il considère que les attentes au-delà reposent sur une hypothèse trop optimiste d'un rythme durable de plus de 5 MdsEUR de prises de commandes annuelles. Pour lui, le sommet de l'Otan valide un cycle d'investissements pluriannuel, mais pas un cycle de plusieurs décennies, alors que le titre se négocie déjà sur des multiples qu'il juge exigeants.

Enfin, DZ Bank confirme son conseil "achat" sur le titre Hensoldt, avec un objectif de cours inchangé à 90 EUR. Le broker estime que les résultats du deuxième trimestre sont globalement supérieurs aux attentes et juge finalement les objectifs 2026 comme "prudents". Dans ces conditions, Holger Schmidt, en charge du dossier, indique n'avoir aucune raison de modifier ses estimations. Il continue d'anticiper une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 19% entre 2025 et 2030, accompagnée d'une progression de 22% par an de l'EBITDA ajusté, ce qui justifie le maintien de sa recommandation d'achat.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 12:07:00.

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