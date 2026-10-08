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Environ 63% de la production pétrolière américaine dans le golfe du Mexique a été suspendue avant l'arrivée de l'ouragan Isaias
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 22:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du premier paragraphe, ajout de précisions aux paragraphes 9, 12 et 13)

* Les fermetures représentent au total 1,3 million de barils de pétrole par jour et 1,1 milliard de pieds cubes de gaz par jour

* Les travailleurs ont évacué 121 plateformes de production, soit 33% des 371 plateformes occupées, selon l'agence

* Selon un modèle d'Earth Science, la tempête pourrait réduire la production pétrolière du golfe d'environ 9 millions de barils

par Sumit Saha

Les producteurs américains du golfe du Mexique ont suspendu la production d’environ 1,3 million de barils de pétrole par jour et de 1,1 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour alors que l’ouragan Isaias balayait la région avant de toucher terre, plus tard dans la semaine, quelque part entre le sud de l’Alabama et la péninsule de Floride.

Ces suspensions représentent respectivement environ 63% et 57% de la production américaine de pétrole et de gaz naturel dans le golfe, selon la Marine Minerals Administration. Les cours du pétrole ont augmenté de 4% jeudi, en partie en raison des perturbations croissantes de l’approvisionnement à l’approche de l’ouragan. O/R

Le personnel a été évacué de 121 plateformes de production, soit 33% des 371 plateformes habitées du golfe, et les travailleurs ont été évacués de cinq des onze plates-formes non équipées d’un système de positionnement dynamique, a-t-elle précisé.

Quatre des 17 plates-formes à positionnement dynamique du golfe se sont éloignées de leur emplacement par mesure de précaution afin d’éviter la trajectoire de l’ouragan, a précisé l’agence.

Isaias , premier ouragan de la saison 2026 dans l'Atlantique, pourrait gagner en intensité à mesure qu’il se dirige vers la côte nord du golfe du Mexique, et devrait toucher terre vendredi soir près de la frontière entre le Mississippi, l’Alabama et la Floride.

Mercredi , 25% de la production de pétrole et 16% de celle de gaz naturel avaient été interrompues.

Environ 9 millions de barils de pétrole pourraient être perdus dans l’ensemble du golfe en raison de la tempête, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 7,1 millions de barils perdus lors de la tempête tropicale Bertha en juillet, selon les prévisions d’un modèle établi par le cabinet de conseil Earth Science Associates.

Selon ce modèle, les entreprises les plus exposées à la tempête sont notamment BP BP.L , Chevron CVX.N , ENI ENI.MI , Murphy Oil MUR.N et Shell SHEL.L .

La zone offshore fédérale américaine du golfe du Mexique produit environ 2 millions de barils de pétrole par jour, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), soit environ 15% de la production totale de brut des États-Unis.

La région produit également en moyenne environ 2,1 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour.

Jeudi, BP a déclaré avoir interrompu la production et évacué tout son personnel de ses plateformes Na Kika et Thunder Horse, tandis que Chevron a suspendu la production sur cinq de ses installations du golfe du Mexique, la majorité de son personnel offshore ayant été transférée à terre. La production se poursuit sur ses quatre autres plateformes de la région, a-t-il précisé.

Shell a déclaré mercredi qu’elle réduisait également ses activités dans le golfe du Mexique.

Selon les estimations d’Energy Aspects, environ 500 000 barils de capacité de raffinage quotidienne se trouvent sur la trajectoire de la tempête, notamment la raffinerie de Pascagoula, dans le Mississippi.

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