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Entretien Poutine-Ben Salmane sur la situation à Ormuz et Bab el-Mandeb
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 15:51
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Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane ont eu mardi un entretien téléphonique au cours duquel ils ont insisté sur la nécessité de voies de passage sécurisées dans les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb où le conflit au Moyen-Orient perturbe la navigation, a rapporté le Kremlin.

Les deux dirigeants ont procédé à un échange de vues détaillé sur la situation dans la région et souligné que la voie diplomatique était la seule possible pour mettre un terme à la guerre d'Iran et ses prolongements dans la zone.

Ils ont aussi "souligné la nécessité d'une cessation des hostilités au Yémen", où une offensive éclair des Houthis pro-iraniens a surpris les forces saoudiennes et menace de bloquer l'accès au détroit de Bab el-Mandeb.

(Reportage Reuters, version française Sophie Louet)

Guerre en Iran
Vladimir Poutine

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