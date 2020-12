Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENTRETIEN MARCHÉS-Les petites valeurs armées pour repartir-Portzamparc Reuters • 03/12/2020 à 13:36









par Patrick Vignal PARIS, 3 décembre (Reuters) - Délaissées par les investisseurs avant la crise sanitaire, les petites et moyennes valeurs lui ont résisté aussi bien que les grandes et disposent de nombreux atouts pour renouer l'an prochain avec leur surperformance historique de long terme dit-on chez Portzamparc. Les "small & mid caps" ont été extrêmement attaquées depuis le dernier trimestre 2018 avec des retraits importants de la cote et une sous-performance continue en 2019, rappelle Bertrand Lamielle, directeur général de Portzamparc Gestion. "Lorsqu'est arrivée la crise du COVID-19, elles ont fait jeu égal avec les grandes et, surtout, il n'y a pas eu de décollecte", dit-il à Reuters. Comme les grandes, les valeurs de taille plus modeste ont évidemment souffert de la crise, notamment sur les segments les plus cycliques comme le tourisme, mais elles sont bien armées pour prendre les devants en 2021 grâce à des ratios de valorisation plus faibles et un effet de rebond important attendu sur les bénéfices, poursuit-il. "On est passé d'une moindre sous-performance à une performance supérieure, ce qui a permis au CAC Mid & Small .CACMS de repasser vendredi soir en territoire positif sur l'ensemble de l'année", souligne Bertrand Lamielle. Le luxe, les énergies vertes, représentées en France par des valeurs comme Neoen NEOEN.PA et Albioma ALBIO.PA , ou encore l'innovation technologique et les équipements médicaux ont tiré leur épingle du jeu, avec des progressions spectaculaires comme celle de Sartorius Stedim STDM.PA , qui a pris plus de 100% depuis le début de l'année, ajoute-t-il. Si les investisseurs institutionnels ne sont pas encore revenus sur une classe d'actifs qui reste sous-pondérée dans les allocations, les introductions en Bourse (IPO) sont reparties et sont très entourées, prolonge Vincent Le Sann, directeur général adjoint de la société de Bourse et de gestion, filiale de BNP Paribas BNPP.PA . LA LOI PACTE ET LE LABEL RELANCE EN SOUTIEN "Sur les IPO, on va encore avoir un flux net négatif parce qu'il y a eu en parallèle beaucoup d'OPA mais depuis la rentrée, nous enregistrons un net redémarrage" dit-il à Reuters. "On a réalisé les deux opérations en date à Paris avec Ecomiam ALECO.PA et Alchimie ALCHI.PA et on a quatre mandats signés, dont deux opérations significatives au cours du premier semestre de l'année prochaine. On n'a jamais eu autant de visibilité à cette période de l'année depuis dix ans." La classe d'actifs a bénéficié en outre d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs particuliers, encouragés par le succès de l'introduction en Bourse de la Française des Jeux FDJ.PA , qui a fait de nombreux gagnants avec une hausse de 70% du titre par rapport au cours d'introduction, ajoute-t-il. Le succès des IPO récentes comme celles d'Hoffmann Green Cement ALHGR.PA (+30% sur le cours d'introduction), Nacon NACON.PA (+30%) ou plus récemment Ecomiam (+19%) confirme cet engouement, fait-il valoir "L'incitation au développement de l'épargne salariale et de l'épargne d'entreprise dans le cadre de la loi PACTE, avec la nécessité d'investir dans des fonds 'mid & small' pour bénéficier d'un impact fiscal maximal, est également un facteur de soutien, certains estimant à 10 milliards d'euros sur dix ans l'impact en termes de flux, en sachant que l'encours, aujourd'hui de tous les fonds "mid & small" en France est d'environ 14 milliards" prolonge Vincent Le Sann. Tout est donc réuni pour une belle année pour la classe d'actifs, avec en outre le lancement début 2021 par le gouvernement du plan Relance destiné à orienter l'épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire, avec deux fonds de Portzamparc déjà labellisés, complètent les experts de la société. "On a tous les éléments sur la table pour que les petites et moyennes valeurs retrouvent la cote auprès des investisseurs et leur permettent d'engranger de la surperformance", résume Bertrand Lamielle. "Nous sommes assez confiants et nous le serons encore davantage si les flux commencent à revenir. LE POINT sur les perspectives de marché 2021 des gérants et analystes (édité par Marc Angrand)

