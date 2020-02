Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENTRETIEN MARCHÉS-Le coronavirus change la donne pour les actions-Allianz GI Reuters • 07/02/2020 à 10:19









par Patrick Vignal PARIS, 7 février (Reuters) - Les effets de l'épidémie de coronavirus se font déjà sentir sur les actions européennes, en particulier sur les secteurs les plus exposés à la Chine, et pourraient différer la reprise économique anticipée par les investisseurs en début d'année, dit-on chez Allianz Global Investors. "Il y a déjà un impact évident sur certains secteurs", dit à Reuters Catherine Garrigues, responsable de la gestion actions Europe, stratégie conviction, pour la branche de gestion d'actifs de l'assureur allemand. Elle cite en premier lieu l'automobile mais aussi le secteur pétrolier, dont les indices Stoxx .SXAP .SXEP ont perdu respectivement un peu plus de 7% et de 5% depuis le début de l'année, à comparer à une progression d'un peu plus de 2% pour le Stoxx 600 .STOXX . "En ce qui concerne l'automobile, la Chine, c'est 26 millions de véhicules par an, soit pratiquement un quart du marché mondial, et cela fait suite à une année 2019 qui avait déjà été en forte baisse", dit-elle. "Les mois de janvier et février ne vont pas être bons. Il va y avoir un déficit de production, c'est évident." La région de Wuhan, épicentre de l'épidémie, est également le berceau de l'industrie automobile en Chine et les usines, dont celles de PSA PEUP.PA et Renault RENA.PA , restent fermées au-delà des congés du nouvel an chinois en raison du coronavirus. "Le pétrole est un dommage collatéral parce que qui dit baisse de la croissance en Chine dit baisse de la consommation de pétrole" ajoute Catherine Garrigues. D'autres secteurs, moins importants en Bourse mais néanmoins bien présents, sont en première ligne, à commencer par l'hôtellerie et le tourisme ajoute-t-elle. PAS DE REBOND AVANT LE DEUXIÈME TRIMESTRE Le coronavirus 2019-nCoV a fait plus de 630 morts et contaminé plus de 30.000 personnes, selon le dernier décompte fourni par Pékin. "Je ne sais pas combien de temps cela va durer mais tous les jours, il y a quelque 2.000 personnes contaminées et 50 morts de plus, cela va à une vitesse incroyable et le pic n'est pas passé", dit la gérante d'Allianz GI. "La perspective d'un rebond a fait long feu. Il est a minima repoussé au deuxième trimestre. Regardez ce qui se passe sur les marchés: le pétrole s'est cassé la figure, comme toutes les matières premières, dont la Chine est un consommateur énorme." Pour le secteur du luxe, très dépendant de la demande chinoise avec des géants français comme LVMH LVMH.PA ou Kering PRTP.PA , l'impact devrait être limité dans le temps, selon Catherine Garrigues. "C'est difficile d'avoir une réponse pour le luxe parce que c'est évident que le trimestre en cours va être perturbé mais je ne change pas ma vision structurelle de long terme qui est qu'il y a de plus en plus de clients consommateurs pour ces produits", dit-elle avant d'élargir le débat. "Ce virus, comme la guerre commerciale, fait également beaucoup réfléchir sur l'organisation du capitalisme dans le monde et sur la complexité des chaînes d'approvisionnement globales", fait-elle valoir. "Il y a une prise de conscience supplémentaire du risque de cet éparpillement des organisations des chaînes d'approvisionnement globales." Une telle considération a toute sa place dans le débat actuel sur l'investissement responsable, un thème qui ne cesse de gagner du terrain auprès des investisseurs au point de devenir incontournable, dit-elle. LES ACTIONS GARDENT LA POLE POSITION L'épidémie ne se contente pas de différer un rebond économique largement espéré il y a quelques semaines encore mais elle pèse également sur les valeurs cycliques qui auraient bénéficié de cette reprise, permettant aux actions dites de croissance de conserver leur avantage, prolonge Catherine Garrigues. "Le marché est uniquement axé sur la croissance parce qu'il ne va pas acheter les banques et qu'il vend les cycliques, qui subissent le contrecoup du coronavirus", dit-elle. L'épidémie de coronavirus ne modifie cependant pas le fait que l'environnement général reste favorable aux actions, le rendement ayant pratiquement disparu de l'univers obligataire, poursuit la gérante. S'il est peu probable que les actions européennes rééditent cette année les performances exceptionnelles de l'an dernier, elles restent un mets de choix pour les investisseurs et les résultats trimestriels des entreprises européennes publiés jusqu'à présent, plutôt bons dans l'ensemble, ne font que le confirmer, selon elle. "La surperformance par rapport aux taux ne fait peut-être que commencer", dit-elle. "Avec un rendement du dividende de 3% en moyenne et un petit peu de croissance sur les actions, en l'absence de problème majeur, on peut avoir 8% de croissance sur les actions, rendement compris, cette année et pourquoi pas également en 2021, avec des taux à zéro." (édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.