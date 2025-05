Entreparticuliers constitue une réserve stratégique d'Ethers

AOF - EN SAVOIR PLUS

" La structuration en cours d'apport de capitaux est conditionnée à l'approbation par l'assemblée Générale du 18 juin prochain des onzième, douzième et treizième résolution pour un montant maximum de cent cinquante millions d'euros ", précise Entreparticuliers.

(AOF) - Suite à sa récente annonce de transformation en ethereum Treasury Company, Entreparticuliers indique qu'un programme d'achat d'une première tranche d'un million d'euros d'Ethers, financé par l'actionnaire majoritaire Stéphane Romanyszyn, a été initié à partir du 29 avril 2025 et se terminera le 29 mai 2025. D'autre part, afin de poursuivre la constitution de cette réserve stratégique, la société a entrepris la structuration de différents instruments financiers à destination d'investisseurs professionnels et partenaires financiers.

