Entreparticuliers.com : réalisation d'un placement privé d'obligations de 2 millions d'euros brut
information fournie par AOF 11/08/2025 à 08:43

(AOF) - Entreparticuliers.com annonce la réalisation d'un placement privé auprès d'investisseurs d'obligations, au prix unitaire de 100 000 euros par obligation, représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal de 2 millions d'euros (le " placement privé "). Le placement privé a donné lieu à l'émission de 20 obligations, représentant un montant net reçu par la société d'environ 1,94 million d'euros. La société précise qu'elle pourrait procéder à de nouvelles émissions d'instruments financiers similaires à cette émission à l'avenir dans le cadre d'autres opérations de financement.

Le produit du placement privé permettra à la société, dans le cadre de sa nouvelle stratégie annoncée par voie de communiqué de presse le 15 mai 2025, de poursuivre la constitution de sa réserve stratégique par l'acquisition de nouveaux Ethers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ENTREPARTICULIERS.COM
5,3200 EUR Euronext Paris +7,04%
