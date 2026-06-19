Entrée en vigueur du partenariat entre TF1 et Netflix

Le partenariat de distribution entre Netflix et le Groupe TF1 devient effectif ce vendredi 19 juin. Les abonnés français de la plateforme de streaming peuvent désormais accéder à TF1 , ainsi qu'aux chaînes en direct du groupe, directement depuis l'interface de Netflix.

"Je me réjouis de voir ce partenariat inédit avec Netflix prendre vie", a déclaré Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1. "Les abonnés Netflix vont désormais pouvoir retrouver comme jamais auparavant les programmes incontournables de TF1 : nos journaux télévisés, les grands matchs de rugby et de football, nos fictions événement comme L'été 36, ainsi que nos émissions emblématiques telles que Star Academy ou Koh-Lanta. En associant notre offre de contenus à la puissance de recommandation de Netflix, nous toucherons de nouveaux publics et ouvrirons de nouvelles perspectives pour nos annonceurs."

Pour la première fois, Netflix intègre en France des contenus diffusés en direct. Les utilisateurs ont ainsi accès aux chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI en live, ainsi qu'aux principaux événements sportifs diffusés par le groupe, notamment les compétitions du Nations Championship en rugby et les rencontres de l'équipe de France de football.

Sur le plan de l'expérience utilisateur, une sélection de programmes TF1 est mise en avant dans un espace dédié au sein de Netflix, tandis que l'intégralité du catalogue de la plateforme de streaming gratuite du groupe est accessible depuis un corner spécifique intégré à la page d'accueil du service.

Une demi-heure après l'ouverture des marchés, l'action TF1 progressait de 1,11% ce matin.