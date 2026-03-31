Entre incertitudes et résilience, les marchés tiennent le cap
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 12:14
Au 32e jour du conflit dans le Golfe persique, les combats se poursuivent entre les pays belligérants. Les investisseurs restent toutefois attentifs à la perspective d'une désescalade, après des propos de Donald Trump se disant prêt à mettre fin à la guerre en Iran, même sans réouverture complète du détroit d'Ormuz, selon le Wall Street Journal.
Dans le même temps, Israël se prépare à plusieurs "semaines" supplémentaires de combats contre l'Iran, a indiqué un porte-parole de l'armée, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu estime que la guerre a "dépassé la mi-parcours".
Sur le marché des matières premières, le Brent recule de 1,37% à 107 USD.
Côté statistiques, l'inflation dans la zone euro a accéléré à 2,5% sur un an en mars, contre 1,9% en février, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2025, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient. Cette première estimation publiée par Eurostat ressort néanmoins légèrement inférieure aux attentes des économistes, qui tablaient sur 2,6%.
Par ailleurs, l'enquête JOLTS sur les offres d'emploi sera particulièrement surveillée (16h00), à l'approche de la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis.
Les valeurs en mouvement
Alstom progresse de 5,56% après l'annonce de l'obtention, via un consortium, d'un contrat portant sur un projet d'une valeur totale de 2,75 milliards de dollars (2,40 milliards d'euros).
Casino recule de 6% et signe la deuxième plus forte baisse du SRD, malgré la publication de résultats annuels 2025 faisant état d'un net redressement opérationnel, mais d'une situation financière qui reste sous tension.
Eutelsat (-3,55%) est lanterne rouge de l'indice SBF120 après que Reuters a fait état de discussions avec l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) en vue de futurs lancements de satellites. Le groupe a toutefois précisé qu'aucun accord n'avait été conclu à ce stade.
De son côté, Unilever gagne 0,49% à Londres, le groupe britannique ayant indiqué être en négociations avancées avec l'américain McCormick en vue d'une fusion de leurs activités dans l'alimentaire.
Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,10% à 1,1469 USD.
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