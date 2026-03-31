Transport ferroviaire: les concurrents de la SNCF veulent être commercialisés sur SNCF Connect

( AFP / JOEL SAGET )

Les concurrents de la SNCF en France demandent que leurs billets de train soient proposés à la vente sur l'application dédiée de l'opérateur ferroviaire historique, SNCF Connect, au nom d'une concurrence équitable, une demande rejetée par SNCF Voyageurs.

L'AFRA estime que "le verrou de la distribution nuit aux voyageurs et affaiblit le train" et estime que les voyageurs doivent pouvoir "comparer l'ensemble de l'offre ferroviaire sur des bases neutres et objectives".

"Il est inacceptable, alors qu'il existe des places disponibles dans les trains des opérateurs alternatifs, que des voyageurs restent aujourd'hui à quai, ou prennent leur voiture ou l'avion, car ils n'ont pas connaissance des offres de ces nouveaux opérateurs, faute de présence sur SNCF Connect", ajoute Solène Garcin-Berson, déléguée générale de l'association.

L'AFRA estime que SNCF Connect qui bénéficie "d'un avantage de notoriété et d'utilisation issu du monopole historique" garde les voyageurs "captifs" et permet de "saturer" les trains de la SNCF en imposant "des prix prohibilitfs aux voyageurs".

"A l'heure actuelle, il n'y aucune réglementation nationale ou européenne qui impose aux sites de distribution comme SNCF Connect de commercialiser des offres concurrentes", a répondu mardi SNCF Voyageurs dans un communiqué.

SNCF Voyageurs souligne que la seule ambition de sa filiale SNCF Connect est de "couvrir l'ensemble du territoire national en proposant une offre de voyage bout en bout aux clients".

Ainsi, elle distribue les billets de ses propres lignes, mais aussi ceux des services dits conventionnés en régions, c'est-à-dire les lignes où existe un seul opérateur, même si ce n'est pas la SNCF.

Comme Transdev sur la ligne Marseille-Nice qui a remplacé la SNCF suite à l'appel d'offres lancé par la région PACA.

Mais la distribution des billets "d'entreprises ferroviaires tierces" appartenant au "service librement organisé" (SLO) où se trouve notamment la grande vitesse, "n'est pas une priorité", ajoute SNCF Voyageurs.

En matière ferroviaire, dans plusieurs pays européens, le site de vente des opérateurs historiques "n'est pas ouvert à la distribution des offres des autres opérateurs ferrovaires", relève aussi SNCF Voyageurs, "c'est le cas également de l'Espagne et de l'Italie par exemple", remarque le communiqué. La SNCF tente elle-même de s'implanter en Italie.