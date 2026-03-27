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Entre autoroutes et aéroports, JP Morgan a fait son choix
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 14:22

Dans une note publiée ce matin, la banque américaine réévalue le secteur européen des infrastructures. A la lueur des résultats 2025 et dans un contexte géopolitique tendu, l'analyste estime que le repositionnement récent du marché crée des opportunités, en particulier sur les concessions autoroutières.

JPMorgan annonce une préférence marquée pour les sociétés d'autoroutes, jugées injustement pénalisées en Bourse malgré leur faible exposition directe au conflit au Moyen-Orient et leur résilience historique à la hausse des prix du pétrole et au ralentissement macroéconomique. Depuis fin février, les autoroutes ont reculé d'environ 9% (et jusqu'à 12% pour Ferrovial), contre seulement 5% pour les aéroports, un écart jugé "difficile à justifier", estime le broker.

Dans ce contexte, Ferrovial apparaît comme la valeur la plus attractive aux yeux de JP Morgan. Le groupe a été le plus sanctionné alors même que ses actifs, principalement en Amérique du Nord, bénéficient d'un fort pouvoir de fixation des prix et d'une protection contre l'inflation. L'analyste considère que la sensibilité du titre aux taux est aujourd'hui surestimée.

À l'inverse, directement exposés aux perturbations du trafic aérien liées au Moyen-Orient, les aéroports présentent un profil de risque plus élevé d'autant que la hausse du pétrole pourrait peser sur la demande. ADP est identifié comme le plus vulnérable, en raison de son exposition internationale et de sa dépendance aux revenus commerciaux, notamment liés aux passagers du Moyen-Orient qui contribuent davantage en matière de dépenses.

JPMorgan évoque néanmoins de possibles effets compensatoires, comme le redéploiement du trafic vers les hubs européens ou les destinations touristiques. Fraport est préféré dans le segment, avec une amélioration attendue du trafic, une baisse des investissements (capex) et une forte progression du flux de trésorerie disponible (FCF, free cash-flow), tandis que Aena pourrait bénéficier d'un report des flux touristiques.

Concernant Getlink, le profil défensif est reconnu, mais le potentiel de hausse apparaît désormais limité, en raison de la sensibilité du titre aux taux britanniques et du lien historique entre trafic et croissance économique.

Avis et objectifs de cours de JPMorgan :

Vinci : Neutre - objectif 140 EUR
Eiffage : Surpondérer - objectif 158 EUR
Ferrovial : Surpondérer - objectif 65 EUR
Getlink : Neutre - objectif 18 EUR
Fraport : Surpondérer - objectif 86 EUR
Aena : Sous-pondérer - objectif 21 EUR
ADP (Aéroports de Paris) : Neutre - objectif 118 EUR
Zurich Airport : Neutre - objectif 239 CHF

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