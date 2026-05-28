Entrata annonce une hausse de 23 % de son chiffre d'affaires alors que l'éditeur de logiciels immobiliers se prépare à entrer en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires d'un analyste et des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 6)

Entrata a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, révélant une hausse de 23 % de son chiffre d'affaires au cours des trois premiers mois de 2026, alors queles éditeurs de logiciels montrent les premiers signes d'un retour sur le marché des introductions en bourse.

La société de logiciels de gestion immobilière basée à Lehi, dans l'Utah, a déclaré un bénéfice net de 23,3 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 143,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre un bénéfice net de 13,9 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 116,6 millions de dollars un an plus tôt.

Ce dépôt de dossier ouvre la voie à un test décisif de l'appétit des investisseurs pour les introductions en bourse de sociétés de logiciels, un secteur largement absent du marché des introductions en bourse cette année en raison des craintes de disruption liées à l'IA.

Liftoff, une société de marketing d'applications mobiles soutenue par Blackstone, a également déposé une nouvelle demande

d'introduction en bourse en avril , deux mois après avoir suspendu une tentative précédente en raison de la chute des actions du secteur des logiciels.

« La technologie a été le pilier manquant du marché des introductions en bourse en 2026, en grande partie à cause de la chute des actions du secteur logiciel au premier trimestre, mais le début d’un rebond semble désormais imminent au vu de ces demandes d’Entrata et de Liftoff », a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d’ETF axés sur les introductions en bourse.

« Les investisseurs continueront d'examiner de près dans quelle mesure l'IA pourrait perturber ces activités, ils ont donc intérêt à avoir une réponse convaincante à cette question. »

La plateforme d'Entrata permet aux gestionnaires immobiliers et aux résidents de gérer des tâches telles que le suivi des bons de travail, la gestion des finances et le traitement des paiements en ligne. Elle se concentre sur le secteur américain du logement multifamilial et comptait 2,5 millions de logements au 31 mars.

Fondée en 2003, Entrata compte parmises principaux bailleurs de fonds les sociétés d'investissement Silver Lake, TPP Capital Advisors et Dragoneer Investment Group.

En 2025,elle a obtenu un investissement minoritaire de 200 millions de dollars de la part du gestionnaire d'actifs Blackstone BX.N , pour une valorisation de 4,3 milliards de dollars.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Barclays figurent parmi les souscripteurs. Entrata sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « ENT ».