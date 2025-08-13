Enterprise Products répond à une fuite de pétrole brut au terminal de Houston

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Une refonte complète avec une déclaration d'entreprise) par Nicole Jao et Arathy Somasekhar

Enterprise Products Partners

EPD.N a déclaré mercredi qu'elle réagissait à une fuite de pétrole brut provenant du terminal pétrolier de la société dans le sud-est de Houston.

Les flux de pétrole brut sur le Seaway pipeline, qui va de Cushing, Oklahoma, à la région de Freeport, Texas, et se connecte au terminal Enterprise Crude Houston (ECHO), ont chuté tôt mercredi, selon quatre sources. Une partie de l'oléoduc s'est rompue dans la nuit de mardi à mercredi, selon trois sources.

La cause du déversement fait l'objet d'une enquête, a déclaré Enterprise, ajoutant que la fuite de pétrole n'a pas eu d'impact hors site, n'a pas provoqué d'incendie et n'a pas fait de blessés.

Enterprise a activé son plan d'intervention d'urgence et a commencé le nettoyage, a indiqué la société dans un communiqué, ajoutant qu'elle se coordonnait avec les autorités réglementaires fédérales, étatiques et locales pour remédier à la fuite et reprendre le cours normal de ses activités.

Le prix du brut West Texas Intermediate à East Houston, appelé MEH, a augmenté de 35 cents pour atteindre une prime d'environ 1,30 $ par rapport au WTI à Cushing dans les premiers échanges de mercredi, selon une source commerciale. Le terminal ECHO est un point de livraison physique pour le pétrole brut Midland à Houston.

Il s'est négocié autour de 90 cents à la clôture du marché mercredi.

Le terminal ECHO fournit également des services de stockage de pétrole brut à des clients ayant accès aux principales raffineries de la côte du Golfe du Texas et est relié à des terminaux maritimes qui approvisionnent à leur tour d'autres raffineries nationales et internationales.

Le Seaway pipeline est une coentreprise à parts égales entre Enterprise, qui exploite la ligne, et la société canadienne Enbridge ENB.TO . Enbridge n'a pas répondu immédiatement aux questions concernant les activités de Seaway.

Les opérations sur l'oléoduc devraient être rétablies dans le courant de la journée de mercredi, selon deux sources.