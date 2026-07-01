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Enterprise Products Partners nomme Fowler directeur général unique, alors que son co-directeur général Teague prend sa retraite
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

L'opérateur de pipelines Enterprise Products Partners EPD.N a annoncé mercredi que son co-directeur général, Jim Teague, prendra sa retraite le 4 janvier 2027.

Randy Fowler, co-directeur général de la société, prendra la relève en tant que directeur général unique à cette date. Fowler a rejoint Enterprise en 1999, peu après l'introduction en bourse de la société, et a occupé le poste de directeur financier de 2007 à 2015, puis de 2018 à 2024.

Il est également administrateur du commandité d’Enterprise depuis 2011 et co-directeur général depuis 2020.

Teague a rejoint Enterprise en 1999, lorsque la société a racheté certains actifs énergétiques intermédiaires à des filiales de Shell Oil Company. Il occupe le poste de co-directeur général depuis janvier 2020, selon le site web de la société.

À la suite du départ à la retraite de Teague, la société renforcera le Bureau du président, un groupe de supervision de la direction qui assure la liaison entre le conseil d’administration du commandité d’Enterprise et la direction générale.

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